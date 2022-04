Meteo: salgono le temperature ma tornano le piogge

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Salgono le temperature ma tornano le piogge con 'sballottamenti' improvvisi tipici della mezza stagione. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it conferma un impulso atlantico-nord africano con 'piogge rosse' da domani. Da sabato, invece, si prevede l'arrivo di un nucleo freddo con maltempo quasi invernale, ma dice l'esperto, "in questo momento è difficile confermare le indicazioni oltre il terzo giorno. Stiamo vivendo una Mezza Stagione piena di cambiamenti meteo improvvisi". Secondo l'altalena tipica delle temperature della Primavera, si registreranno fino a 25°C al Nord per poi riassaggiare un rapido calo termico nel weekend delle Palme e si passerà da momenti soleggiati ad altri instabili e piovosi. Nel dettaglio Martedì 5. Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud: residui piovaschi mattutini su Basilicata e Puglia, poco nuvoloso sul resto dei settori. Mercoledì 6. Al Nord: alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto sempre asciutto. Al Centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni. Al Sud: dapprima soleggiato ovunque, poi peggiora sui settori peninsulari con piogge sparse. Giovedì 7. Al Nord: soleggiato. Al Centro: miglioramento con ampie schiarite. Al Sud: piogge sparse. (ANSA).