Michel, paralizzare macchina guerra per fermare atrocità

(ANSA) - BRUXELLES, 05 APR - "La Russia non vincerà la sua guerra prescelta. Ma paralizzare la macchina da guerra del Cremlino ora è vitale per fermare le atrocità commesse in Ucraina. Non c'è altro modo che inasprire le sanzioni". Lo dichiara il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in un tweet. (ANSA).