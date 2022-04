Napoli: piazza Municipio libera dal cantiere dopo 20 anni

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Da oggi i napoletani potranno passeggiare sull'intera piazza Municipio liberata dopo venti anni dal cantiere per la realizzazione della metropolitana. I cittadini così come i turisti possono percorrere a piedi il centro della piazza caratterizzata da una lunga 'asola' bianca, una fenditura ricavata nel piano di calpestio, che costituirà una sorta di suggestivo 'cannocchiale' rivolto dal porto verso la collina del Vomero e Castel Sant'Elmo e allo stesso tempo porterà la luce solare negli ambienti sottostanti. Ai lati dell'isola pedonale le due corsie per la viabilità. Alla corsia già aperta sul lato sinistro, guardando il mare, si aggiungerà la corsia sul lato destro. E se in superficie i lavori sono conclusi, nella parte sottostante si prosegue a lavorare per realizzare il collegamento pedonale che condurrà direttamente nel porto e alla Stazione Marittima. Le aree - ha riferito Cosenza - sono state consegnate ieri alla concessionaria ed entro la fine dell'anno si avrà dunque anche l'apertura della piazza lato mare. ''Ci sono voluti oltre 20 anni per completare questa parte di piazza e ancora non abbiamo finito - ha sottolineato Ennio Cascetta, presidente di Metropolitana di Napoli spa - ma è stato uno dei cantieri più importanti e difficili di tutta la storia della metropolitana della città". ''Riapriamo una parte della piazza che rappresenta uno dei luoghi più importanti della città non solo dal punto di vista simbolico ma anche perché è uno dei nodi di trasporto più significativi'', ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Lo spazio centrale della piazza è completamente pedonale. 'Ci auguriamo - ha aggiunto - che diventi un luogo di ritrovo e lo animeremo con iniziative e attività culturali ed espositive così che diventi uno spazio dove i cittadini si sentano a casa. Inoltre ai lati della piazza ci sarà anche l'area archeologica che sarà successivamente aperta e dunque rappresenterà anche un'attrazione turistica e culturale significativa''. (ANSA).