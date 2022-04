A Parma ospiti 1.286 profughi dall'Ucraina. 20.843 quelli arrivati in Emilia Romagna - La storia del piccolo Vlad, che oggi ha incontrato il suo idolo, Buffon - Video

Alle 17, secondo i dati delle Prefetture, sono 20.843 i profughi arrivati in Emilia-Romagna dall’Ucraina, di cui 1.513 ospitati nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas). AParma risultano arrivate 1.286 persone di cui 22 ospiti nella rete Cas. Nella solo area metropolitana di Bologna, risultano arrivate 3.528 persone di cui 297 ospiti nella rete Cas. Ad oggi, in tutta l’Emilia-Romagna sono stati rilasciati 17.658 codici Stp (Straniero temporaneamente presente), che consentono l’erogazione dell’assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno.

La storia del piccolo Vlad: oggi ha incontrato il suo idolo, Gigi Buffon

Oggi a vedere Parma-Como, seduto e avvolto nella sua bandiera dell’Ucraina, c’era Vlad, 12 anni, al fianco di sua madre Nadiia e dalla sorellina Anastasiia. Con loro anche la nonna di Vlad, Mariya, che vive a Roma da diversi anni: proprio da lei Vlad, Nadija e Anastasia si sono rifugiati dopo la fuga da Leopoli (Ucraina). Vlad è un giovane portiere, e da quando è arrivato in Italia è stato “adottato” immediatamente dalla Scuola Calcio San Paolo Ostiense. In una recente intervista, Vlad aveva detto di avere un idolo speciale: Gianluigi Buffon. Il Capitano del Parma Calcio 1913 e tutto il Club Crociato, dopo aver letto le sue parole, non ci hanno pensato due volte e hanno voluto regalare un’emozione a lui e a tutta la sua famiglia, invitando tutti alla partita di. Prima del match, all’interno del Museo Crociato “Ernesto Ceresini”, Vlad ha potuto incontrare personalmente il suo idolo. Gigi e il presidente Krause hanno incontrato il piccolo e la famiglia.