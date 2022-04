Baroni: "Lo stop della produzione delle piccole imprese è un rischio concreto"

«Il rischio che ci sia uno stop della produzione per alcune piccole aziende è concreto. Ma, a differenza delle grandi, per le Pmi che sono più fragili uno stop anche di una settimana potrebbe tradursi in una chiusura definitiva. Per questo c'è grande timore e attesa».

Lo dice Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria nazionale e vicepresidente di Confindustria, in un’intervista a Il Sole 24 Ore. «Le soluzioni individuate da Confindustria si applicano anche alle aziende più piccole. Servono misure congiunturali per cercare di mitigare l’impatto della bolletta: quindi operazioni legate alla liquidità che non possono durare però solo due mesi, ma devono essere di maggior respiro - spiega il presidente -. E poi c'è il tema del tetto sul prezzo del gas, da fare subito a livello europeo o italiano, commisurandolo al prezzo reale e alla durata reale dei contratti».

«Nessuno di noi sta dicendo di andare a rinegoziare i contratti a lungo termine con i fornitori, compresi quelli russi. Noi, come ha detto chiaramente il presidente Bonomi, chiediamo un’operazione di trasparenza. Chiediamo cioè di capire se effettivamente i prezzi che stiamo vedendo sulla piazza europea sono quelli reali o se invece dietro c'è della speculazione», sottolinea Baroni che infine ribadisce: «Il rischio che qualche Pmi si fermi - conclude Baroni - è alto e, come è accaduto in pandemia, chi si ferma anche per poco tempo rischia di non riaprire più».