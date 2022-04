Ucraina: Olanda sequestra 14 yacht russi in suoi cantieri

(ANSA) - L'AIA, 06 APR - Le autorità doganali olandesi hanno sequestrato 14 yacht russi nei cantieri navali, di cui 12 in costruzione e due in manutenzione, nell'ambito delle sanzioni occidentali imposte a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri. "Alla luce delle misure attuali, queste navi non possono essere consegnate, trasferite o esportate al momento", ha affermato Wopke Hoekstra in una lettera al Parlamento olandese. (ANSA).