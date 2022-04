Ucraina: Ong, carri armati russi in Siria con lettera Z in vista

(ANSAmed) - BEIRUT, 06 APR - La lettera 'Z', in sostegno alle operazioni militari russe in Ucraina, è apparsa in bella vista nelle ultime ore su carri armati di Mosca impegnati in operazioni nella Siria nord-orientale, come riferiscono testimoni oculari citati stamani dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Le fonti affermano che nel pattugliamento militare svolto dalle forze russe nel distretto nord-orientale siriano di Tell Tamer, una serie di carri armati mostravano la lettera "Z", iniziale dell'espressione "Za pobedu" ("per la vittoria" in russo). La Russia è presente militarmente in Siria dall'autunno del 2015 a sostegno del contestato presidente Bashar al Assad. (ANSAmed).