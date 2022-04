Attentato a Tel Aviv con due terroristi in tre posti diversi: almeno due morti

Sono stati due i terroristi che hanno compiuto l’attacco in tre posti diversi nei pressi di via Dizengoff a Tel Aviv. Lo ha detto il portavoce della polizia, Eli Levi, aggiungendo che l’evento è ancora in corso e per questo ha invitato la popolazione a mettersi al riparo e a non disturbare le forze di soccorso.

La polizia - ha proseguito - sta ancora setacciando la zona. Il premier Naftali Bennett è in questo momento al ministero della difesa a Tel Aviv e sta seguendo gli sviluppi. Sono due i morti nell’attacco avvenuto questa sera a Tel Aviv. Lo hanno riferito i media aggiungendo che i feriti gravi sono saliti a quattro.