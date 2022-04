Resti umani trovati nel Modenese, diffuse le foto dei vestiti

Carabinieri e Procura di Modena diffondono le immagini di quanto ritrovato vicino ai resti umani, un teschio e alcune ossa in un telo di cellophane, rinvenuti sabato 2 aprile sull'argine sinistro del torrente Tiepido, a Torre Maina di Maranello, chiedendo a chiunque fosse in grado di riconoscerli di contattare il comando provinciale. In particolare si tratta una maglietta a maniche lunghe bianche con delle stampe, un maglione dolcevita nero, un reggiseno rosso e un orecchino in oro giallo, effetti personali che fin da subito hanno fatto propendere per il sesso femminile del cadavere. Al momento non ne è nota l'identità e si stanno svolgendo gli accertamenti medico-legali. La Procura guidata da Luca Masini chiede di contattare, in caso di informazioni utili, il comando ai numeri 059/3166065 e 059/3166111.