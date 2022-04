Violenza donne: denuncia ex ma minacce continuano, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 07 APR - La terrorizzava dallo scorso mese di gennaio, da quando si erano lasciati. Visite inaspettate, messaggi di morte. Lei, 22 anni, che lo aveva già denunciato per atti persecutori, aveva anche cambiato casa e il suo indirizzo lo conoscevano solo i genitori e i carabinieri. Ieri, l'ultimo episodio. L'ex, 35 anni, di Pozzuoli (Napoli) e già noto alle forze dell'ordine, si è presentato a casa dei suoi genitori e ha detto che li avrebbe uccisi se non gli avessero riferito la località della nuova casa. Ha anche tentato di entrare nell'abitazione della coppia quando i carabinieri lo hanno bloccato. L'uomo, ai militari, ha fornito generalità false nel tentativo di sfuggire all'arresto e di non essere collegato alla 22enne ma i carabinieri conoscevano bene la storia e il suo nome. Arrestato, risponderà di atti persecutori e di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale; il 35enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. (ANSA).