Comunali: Sardegna, si vota il 12 giugno in 65 centri

(ANSA) - CAGLIARI, 08 APR - E' ufficiale: le elezioni comunali in Sardegna saranno celebrate domenica 12 giugno, mentre due settimane dopo, il 26 giugno, sarà in programma il ballottaggio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale. I Comuni chiamati al voto sono 65 (200mila sardi in totale), due con oltre quindicimila abitanti (Oristano e Selargius) dove è previsto l'eventuale secondo turno di ballottaggio. Oristano è la provincia con più centri (19) al rinnovo di sindaci e consigli comunali, seguita da Sassari (16), Sud Sardegna (14), Nuoro (13) e Città Metropolitana di Cagliari (3). Il 12 giugno, come in gran parte del Paese, sarà election day: elezioni amministrative e referendum sulla giustizia lo stesso giorno. (ANSA).