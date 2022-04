Denisova: "121 mila bambini ucraini deportati in Russia"

Le truppe russe hanno «deportato con la forza» più di 600.000 ucraini, inclusi circa 121.000 bambini, in Russia. E’ quanto afferma la responsabile dei diritti umani del Parlamento ucraino, Lyudmila Denisova.

In un post su Facebook, Denysova ha affermato che i residenti della città temporaneamente occupata di Izyum, nella regione di Kharkiv, sono stati trasferiti con la forza in Russia.

«Questa non è la prima volta che le truppe russe usano tali tattiche - ha assicurato Denysova - Dopo aver portato la città in una situazione critica, il nemico offre un corridoio alternativo verso la Russia, apparentemente per salvare le persone, ma senza lasciare loro alcuna scelta».

«Attualmente - ha concluso - i media russi riferiscono di aver deportato 615.000 persone dall’Ucraina, inclusi 121.000 bambini».