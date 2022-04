L’Academy Award mette al bando Will Smith: non potrà partecipare agli Oscar per 10 anni.

L’attore aveva presentato le sue dimissioni dall’Academy degli Oscar dopo il suo schiaffo sul palco a Chris Rock nella cerimonia di premiazione di domenica scorsa. Lo ha reso noto lo stesso Smith in un comunicato pubblicato da Variety, aggiungendo che accetterà «qualsiasi ulteriore conseguenza che il board valuti appropriata».