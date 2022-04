Covid: Acquaroli,"governo investa in ventilazione meccanica"

(ANSA) - ANCONA, 09 APR - "Il governo investa negli impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc)" E' l'auspicio espresso dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli rispondendo a una domanda sulla 'linea' di gestione del Covid a Live In di SkyTg24. Se all'estero, è stato fatto notare al presidente delle Marche, all'interno dei vari Paesi ad esempio tra Stati Usa, ci sono stati casi di gestione in modo opposto della pandemia, in Italia si è osservato a un clima di 'concordia istituzionale' nella azioni per far fronte all'emergenza. "Bisogna distinguere il dibattito politico e le giuste differenze - ha risposto Acquaroli, esponente di FdI, partito all'opposizione a livello nazionale -, dalla gestione condotta con tutte le iniziative dal governo e a cui noi dobbiamo attenerci". "Ci sono delle differenze - ha spiegato -: noi abbiamo creduto molto nella ventilazione meccanica controllata (Vmc) che oggi ci dà, negli studi effettuati, risultati molto importanti con un abbattimento di oltre l'80% del contagio nelle scuole (quelle in cui sono stati installati impianti di Vmc; ndr). Questo credo che sia un elemento su cui investire, - ha concluso - continuare a investire con stanziamenti, speriamo che poi li faccia il governo centrale". (ANSA).