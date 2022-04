Incidente stradale in provincia di Roma, morta ventenne

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Un morto e due feriti gravi. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 2.30 su via Casilina, all'altezza di Colleferro, in provincia di Roma. I vigli del fuoco intervenuti hanno estratto dalle lamiere tre ragazzi ventenni, due trasportati in ospedale in gravi condizioni dal personale sanitario in codice rosso e una ragazza purtroppo deceduta. Sul posto anche la polizia per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica del drammatico incidente. (ANSA).