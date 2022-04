Kosovo: premier, prima adesione a Nato e poi a Ue

(ANSAmed) - BELGRADO, 09 APR - Per il premier kosovaro Albin Kurti, il suo Paese con tutta probabilità entrerà prima nella Nato e successivamente nella Ue. "Vogliamo aderire a Nato e Ue, ma è molto probabile che a causa di vari fattori potremo entrare nella Nato prima che nell'Unione europea. Abbiamo chiesto agli Stati Uniti di aiutarci per l'adesione alla Nato", ha detto Kurti citato oggi dai media regionali. A suo avviso, l'intervento armato russo in Ucraina ha accelerato la necessità di una adesione del Kosovo all'Alleanza Atlantica. E il conflitto in Ucraina, ha osservato, costituisce una minaccia anche per i Balcani occidentali a causa della Serbia e della sua stretta alleanza con la Russia. A questo riguardo il premier kosovaro ha detto di ritenere che la Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina, è diventata a suo modo una sorta di Kaliningrad nella regione. Kaliningrad, città russa sul Baltico, è una exclave russa situata tra Polonia e Lituania. (ANSAmed).