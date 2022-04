Maltempo: a Milano raffiche di vento fino a 80 km/h

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Sono stati numerosi stamani gli interventi dei vigili del fuoco in città per il forte vento che dalla prima mattinata sferza il capoluogo lombardo con raffiche che arrivano ad 80 chilometri all'ora. I vigili sono intervenuti per tende e ombrelloni caduti, alberi pericolanti o oggetti che rischiavano di precipitare dalla abitazioni. Allo stato non si sono registrati danni significativi. (ANSA).