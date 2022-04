Nonno investe nipotino mentre fa manovra, bimbo è grave

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Un nonno ha investito il nipotino di un anno e mezzo nel cortile di casa mentre stava facendo manovra con l'auto. Il bambino ora si trova ricoverato in gravi condizioni. È accaduto ieri mattina a Bibbiano, nella val d'Enza in provincia di Reggio Emilia. A riportare la notizia stamattina è la stampa locale reggiana. Il bambino è stato trasferito a Parma, all'ospedale 'Maggiore' dove si trova tuttora nel reparto di Rianimazione. Il nonno non si dà pace e prega: "Non potrei mai pensare di avere ucciso il mio nipotino". (ANSA).