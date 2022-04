Svastica sulla sede di Rifondazione comunista a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Una svastica e una scritta 'Dux' sulla porta: è il messaggio apparso questa mattina ai militanti di Via Vallarsa, sede della federazione di Milano di Rifondazione comunista, sede del Comitato Lombardo del partito. "Si tratta di una grave provocazione fascista alla vigilia del 25 aprile - affermano il segretario provinciale Matteo Prencipe e quello regionale Fabrizio Baggi - non è la prima volta che le nostre sedi vengono prese di mira in questo modo, segno che la nostra posizione sulla pace e la giustizia sociale dà fastidio ai gruppi neofascisti che nonostante le parole il governo non ha ancora messo fuorilegge". (ANSA).