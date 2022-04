Ucraina:Italia dona 50 mezzi Vigili fuoco, partono i primi 4

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Partiranno nelle prossime ore da Trieste i primi 4 di 50 mezzi dei Vigili del fuoco che il Corpo donerà alla Moldavia e all'Ucraina. Oggi il Sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia, ha presieduto un incontro per definire gli ultimi dettagli dell'operazione, che ha definito di "solidarietà e generosità". Si tratta di autopompe, serbatoi e autobotti, già caricati su automezzi più grandi che i vigili del fuoco, percorsi circa 1.500 chilometri, consegneranno alle autorità moldave, in sostituzione di 4 mezzi che queste ultime hanno regalato all'Ucraina. "Sono mezzi che potranno dare supporto alla popolazione civile - ha spiegato Sibilia - Li stiamo fornendo in collaborazione con il meccanismo unionale e con la Protezione civile italiana. E' un supporto materiale alle persone che hanno difficoltà in quei territori". Le prossime forniture, invece, "tra 46 e 50 automezzi saranno riunite in hub specifici, a Bari, a Bologna", ha annunciato il Sottosegretario, che si è anche confrontato con il presidente della Commissione bicamerale sui diritti umani per riempire i mezzi con aiuti umanitari. Le successive forniture "andranno direttamente in Ucraina, come organizzato con l'ambasciata italiana in Moldavia e con la Farnesina". (ANSA).