Incidenti stradali: due morti e un ferito sulla 106 ionica

(ANSA) - CASSANO (COSENZA), 10 APR - Due persone decedute nell'ennesimo incidente mortale avvenuto sulla statale 106 ionica. Nell'incidente è morto anche un cane meticcio di grossa taglia che viaggiava a bordo di una delle due auto coinvolte nel sinistro. L'impatto mortale è avvenuto nei pressi dello svincolo di "Sibari", dove il vecchio tracciato della statale Jonica si collega alla 106 bis. Due le autovetture coinvolte una Dacia Duster e una Citroen C8. A bordo della Dacia Duster viaggiavano le due persone decedute, Giacomo Belfiore, 57 anni, e Claudia Ferrari, 56 anni, entrambi di Palermo, mentre sulla Citroen C8 viaggiava una sola persona, un cittadino dell'Est Europa, che è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata, con l'elisoccorso, presso l'ospedale di Cosenza. Sulle cause e sulla dinamica dell'incidente stanno lavorando gli uomini della polstrada del distaccamento di Trebisacce. Il traffico, nei pressi dell'incidente, è stato interrotto per alcune ore in entrambe le direzioni ed è stato dirottato su alcune strade interne. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della polstrada, i carabinieri della compagnia di Cassano, gli agenti della polizia municipale di Cassano, e due squadre dei vigili del Fuoco di Castrovillari e di Rossano che hanno provveduto a estrarre i due corpi dall'abitacolo, alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. I due corpi esamini, su disposizione del magistrato di turno della procura del tribunale di Castrovillari, sono stati rimossi e trasportati all'obitorio del cimitero di Cassano. (ANSA).