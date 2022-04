Maltempo: E-R; centinaia interventi Vvf per forte vento

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - Sono state centinaia le operazioni di soccorso - iniziate nel pomeriggio di ieri e proseguite nella notte - condotte su tutto il territorio dai Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna per far fronte ai danni causati dal forte vento. In particolare, le squadre di pompieri sono intervenute per la rimozione di alberi pericolanti, cartelli stradali divelti e per la messa in sicurezza di coperture e porzioni di edifici danneggiati dalle raffiche spirate con violenza. Sono stati 250 gli interventi nel Bolognese, nel Reggiano e nel Parmense ma i Vigili del Fuoco sono stati raggiunti da segnalazioni di danni in tutte le province. In alcune aree della regione oltre al forte vento si sono registrate brevi grandinate. A Riccione, nel Riminese - dove in alcune parti della provincia i venti hanno soffiato con raffiche fino a 100 km/h - un pino è caduto su due auto parcheggiate nel quartiere Alba: crollando al suolo l'albero ha lacerato i fili della luce arrecando disagi all'illuminazione. A Cesenatico, le onde del mare molto mosso - ingrossate dallo spirare del vento - si sono riversate fin sul Lungomare in zona Valverde. (ANSA).