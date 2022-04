Sequestrati 700 kg di metanfetamina a Hong Kong

(ANSA) - HONG KONG, 10 APR - Le autorità di Hong Kong hanno sequestrato circa 700 chili di metanfetamina arrivati dal Messico: si tratta del più grande carico di questa sostanza mai trovato nella storia dell'ex colonia. La metanfetamina era nascosta in due spedizioni di attrezzature industriali arrivate a Hong Kong via aerea e marittima, ha reso noto Lee Kam-wing, capo dell'ufficio investigativo sugli stupefacenti del dipartimento doganale. Quasi 450 kg di metanfetamina liquida sono stati trovati in tre trasformatori, ciascuno del peso di 500 kg, nell'aeroporto della città. Altri 253 kg di metanfetamina in polvere sono arrivati a bordo di una nave ed erano già stati trasportati in un deposito. La metanfetamina è la seconda droga più popolare a Hong Kong: dall'inizio dell'anno le autorità ne hanno sequestri 814 kg, un aumento di oltre 11 volte rispetto a 71 kg sequestrati nel primo trimestre dell'anno scorso. (ANSA).