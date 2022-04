Ucraina:vicepremier, 'forse guerra più lunga di quanto vogliamo'

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Forse questa guerra sarà più lunga e più difficile di quanto vorremmo. Quindi bisogna preparare la società al coraggio, alla resilienza e alla resistenza". Lo ha detto la vice prima ministra ucraina, Iryna Vereshchuk, citata dall'agenzia Unian, invitando politici e personaggi pubblici del Paese a "non essere isterici" nei loro interventi sui social media. Ora, ha detto la vice premier, non c'è dibattito politico interno al Paese, perché "la nazione è una, siamo in guerra". "Sfortunatamente - aggiunge - alcuni di voi, accidentalmente o per suscitare clamore, seminano isteria e altre emozioni improduttive e dannose. Devo chiedervi di assumervi la responsabilità della vostra influenza sociale durante la guerra. Quindi non siate isterici sui social network. Abbiamo bisogno di pace, coraggio, resilienza e resistenza. Quindi vinceremo!". (ANSA).