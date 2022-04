Alle nozze del figlio di Beckham donazioni per l'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il figlio del famoso giocatore di football David Beckham e della cantante Victoria Beckham, Brooklyn, si è sposato sabato con Nicola Peltz, figlia del miliardario Nelson nella villa del padre della sposa a Palm Beach. Durante il discorso di benvenuto, il padre della sposa ha invitato gli ospiti - circa 500 persone tra cui vip e star - a dare un contributo per aiutare l'Ucraina. Così come hanno fatto Brooklyn e Nicola che, in collaborazione l'agenzia umanitaria Care, hanno chiesto agli invitati di fare donazioni a loro nome per aiutare donne e ragazze, famiglie e anziani in Ucraina. I genitori della sposa - riporta Vogue - sono stati tra coloro che hanno fatto donazioni significative alla causa. (ANSA).