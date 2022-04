Covid: nessun decesso e appena 145 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - L'Alto Adige registra un altro giorno senza decessi e appena 145 nuovi casi Covid. Il numero dei tamponi effettuati è però molto basso, come spesso di lunedì: 205 pcr (7 positivi) e 1.086 test antigenici (138 positivi). Risale invece il numero dei letti occupati nei normali reparti che ora sono 47 (+5), mentre resta invariato quello in terapia intensiva (2). 5.050 altoatesini sono attualmente in quarantena e 602 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).