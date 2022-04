In Umbria quadro dati Covid sostanzialmente stabile

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - E' quadro stabile quello dei dati Covid in Umbria nel primo giorno della settimana. Caratterizzato ancora da nessun morto registrato nelle ultime 24 ore mentre 621 sono stati nuovi casi e 605 guariti, con gli attualmente positivi in leggera crescita, 14.528, 16 in più di domenica. Emerge dai dati della Regione. I ricoverati negli ospedali sono 285, uno in più, sette dei quali, erano sei, in rianimazione. Sono stati analizzati 2.969 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 20,9 per cento mentre era al 15,3 per cento lunedì della scorsa settimana. (ANSA).