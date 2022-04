Ondata di caldo in India, massime 6-10 gradi sopra la media

(ANSA) - NEW DELHI, 11 APR - L'insolita ondata di caldo che sta attanagliando il nord dell'India dalle ultime due settimane non accenna a diminuire. L'IMD, India Meteorological Department, prevede che le temperature massime resteranno ferme su una media di 40 gradi anche nei prossimi quindici giorni. "Il prolungarsi dell'ondata di caldo è un fenomano anomalo", dice il meteorologo Mahesh Palawat, vice presidente dell'agenzia Skymet Weather. "In passato, queste ondate non duravano più di 4,5 giorni e venivano interrotte da temporali. Ma le previsioni ci mostrano che non ci sarà tregua". Per tutta la settimana scorsa, le massime sono state di sei-dieci gradi superiori alla media stagionale negli stati dell'Himachal Pradesh, Punjab, Haryana e a Delhi. Dall'inizio di marzo, inoltre, l'intera India soffre di un preoccupante calo delle precipitazioni, pari al 46%, con un rischio siccità che potrebbe comportare gravi danni all'agricoltura. (ANSA).