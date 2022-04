Pakistan: manifestazioni per Imran Khan in varie città

(ANSA) - ISLAMABAD, 11 APR - I sostenitori dell'ex primo ministro Imran Khan hanno tenuto manifestazioni in diverse città del Paese ieri sera per protestare contro la sua destituzione attraverso un voto di sfiducia. Sabato Khan aveva definito la decisione frutto di una "cospirazione straniera" e ha fatto appello ai suoi sostenitori per una protesta pacifica. Manifestazioni molto partecipate si sono tenute a Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar, Faisalabad, Quetta e molte altre città. Imran Khan, in un messaggio su Twitter, ha ringraziato i "pakistani per il loro straordinario sostegno e il loro affetto nel protestare contro il cambio di regime sostenuto dagli Stati Uniti e favorito dai (traditori) locali". (ANSA).