Pasqua: ritorna rito Arberesh,in Calabria presidente Albania

(ANSA) - CIVITA, 11 APR - Dopo due anni di stop a causa dell'emergenza Covid 19, torna a Civita l'appuntamento tradizionale con le Vallje che, nella circostanza, avranno anche un ospite d'onore particolare. Il presidente della Repubblica d'Albania, Ilir Meta, infatti, martedì 19 aprile sarà a Civita. "Le Vallje, evento clou della Pasqua Arbëreshe e, soprattutto, l'evento più importante per la nostra comunità che ha conservato nel tempo tradizioni e riti di grande spettacolarità e di intenso contenuto emotivo - afferma il sindaco del Comune del Pollino, Alessandro Tocci - attirano ogni anno una moltitudine di fedeli e di turisti, anche stranieri. Un 'ritorno', dopo due anni di pandemia, alle nostre tradizioni che sarà salutato anche con la presenza del presidente della Repubblica d'Albania, Ilir Meta, che, a nome dell'intera comunità civitese, ringrazio infinitamente per aver deciso di onorarci della sua presenza, cosi come ringrazio l'ambasciatrice Anila Bitri". "Con la fine dello stato di emergenza - prosegue il sindaco - anche per i cittadini di Civita è iniziato il percorso, fatto di piccoli passi, che ci deve portare verso la normalità. Siamo consci che questa 'ripartenza' certamente non può significare un ritorno immediato a vivere e a comportarci come facevamo due anni fa, ma deve essere un 'ritorno alla vita' cadenzato e adattato al massimo rispetto delle regole che il periodo ancora ci impone". Le Vallje sono delle danze coreutiche molto particolari formate da uomini e donne vestiti in costumi tradizionali Arbëreshë, guidate da 'Caporali' che si snodano per le vie del paese intonando viersh, canti epici e d'amore. Secondo la tradizione, le Vallje sono "la commemorazione della vittoria riportata da Giorgio Castriota Skanderbeg, il quale, alla guida di un piccolo esercito, sconfisse le armate turche guidate dal rinnegato Balabano, salvando la cittadella di Kruja il 24 aprile 1467". (ANSA).