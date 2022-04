Ucraina: Julian Lennon canta 'Imagine', ed è la prima volta

(ANSA) - NEW YORK, 11 APR - Julian Lennon, il figlio di John Lennon e di Cynthia Powell, ha cantato "Imagine" per l'Ucraina, ed è stata la prima volta della sua vita a dare voce a uno dei più iconici tra i successi paterni.

"Finora avevo pensato che sarebbe successo solo se fossimo stati alla fine del mondo", ha detto il musicista in un appunto su YouTube in cui spiega di aver resistito per anni a registrare il brano che a suo tempo divenne in un inno contro la guerra del Vietnam e in seguito un simbolo della pace globale: "Ma la guerra in Ucraina è una tragedia inimmaginabile" e "come artista e come essere umano, mi sono sentito costretto a rispondere le modo più significativo possibile".

La cover è stata registrata in sostegno #StandUpForUkraine , lo sforzo per la raccolta di fondi coordinato dalla non profit Global Citizen. Julian ha detto di aver scelto "Imagine" perchè le parole "riflettono il nostro globale desiderio per la pace in tutto il mondo. Perchè all'interno di quella canzone siamo trasportati in uno spazio dove amore e lo stare insieme diventano la nostra realtà". (ANSA).