Fisco: evasione e riciclaggio, a Pavia sequestri per 1,4 mln

(ANSA) - PAVIA, 12 APR - Quattro persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Pavia nell'ambito di un'indagine per un caso di evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti messo in atto da tre società del settore del trasporto di medicinali e indumenti per antinfortunistica. Gli indagati, responsabili delle società coinvolte, sono accusati di avere commesso, a vario titolo, i reati di emissione e utilizzo di fatture false, occultamento e distruzione di documentazione contabile, riciclaggio e autoriciclaggio. I finanzieri hanno inoltre sequestrato denaro contante, immobili e auto nella disponibilità delle tre società e dei quattro indagati, per un valore di oltre 1,4 milioni di euro. Dall'inchiesta è emersa "la strumentale creazione di una società 'cartiera'- si legge nella nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone -, ovvero creata con il solo scopo di emettere fatture false, finalizzata a consentire un'ingente evasione fiscale da parte delle altre due società". (ANSA).