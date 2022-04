Nuovi guai per rapper Baby Gang, indagato per resistenza

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Ancora guai giudiziari per Baby Gang, nome d'arte del rapper ventenne Zaccaria Mouhib. Ieri, mentre era assieme ad un amico a bordo di uno scooter, non si è fermato ad un primo controllo, in zona piazzale Loreto a Milano, e poi ha aggredito gli agenti e infine è scappato. L'amico è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale, su ordine del pm di turno Elisa Calanducci, mentre il rapper è scappato ed è stato indagato a piede libero sempre per resistenza. (ANSA).