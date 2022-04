Ragazzo trovato ferito a Roma: fratello, chi sa qualcosa parli

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Rinnoviamo l'appello: chi ha visto o sa qualcosa su quanto avvenuto a mio fratello parli. So che dall'analisi della prima telecamera a circuito chiuso non è emerso alcun elemento utile ma adesso la nostra prima preoccupazione è che Matteo si risvegli al più presto".

E' quanto afferma Andrea Valentini, fratello del 20enne trovato in strada sabato notte a Roma, nella zona di Colli Aniene, da alcuni passanti con ferite e fratture su tutto il corpo. Il giovane è attualmente ricoverato in coma farmacologico. Sul caso si indaga per lesioni gravi ed omissione di soccorso. "Gli inquirenti sono al lavoro, anche noi familiari siamo stati ascoltati. E' intenzione degli amici di Matteo - aggiunge- organizzare nei prossimi giorni, speriamo già domani, un sit-in nella zona di via Sacco e Vanzetti dove mio fratello è stato trovato in gravi condizioni". (ANSA).