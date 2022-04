Ryanair, prezzi dei biglietti "molto bassi" per 12 mesi

La compagnia aerea irlandese Ryanair, nonostante l’aumento dei costi dei prodotti petroliferi, conserverà «prezzi molto bassi per i prossimi 12 mesi». Lo ha detto oggi, a Treviso, nel corso di un incontro con la stampa, il Country manager per l’Italia, Mauro Bolla.

Alla base della decisione, ha spiegato, c'è stata la scelta di acquistare a prezzi bloccati il carburante sufficiente a sviluppare l’80% dell’operatività del vettore. Il manager ne ha parlato dopo aver illustrato i risultati ottenuti in una campagna di comunicazione che si è svolta tra agosto e dicembre scorsi, in collaborazione con il Comune di Treviso ed il Consorzio di tutela del Prosecco Doc, volta a reclamizzare attraverso i portali ed i canali social della compagnia aerea l’attrattività del territorio trevigiano.

L'iniziativa, ha evidenziato Bolla, ha generato «un aumento medio delle prenotazioni del 14% rispetto al periodo precedente la campagna».