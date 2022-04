Spari a New York, elicotteri perlustrano la città

(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - Elicotteri in volo su New York dopo la sparatoria alla stazione della metropolitana di Brooklyn. L'area di Sunset Park, vicino alla metro è completamente bloccata e la polizia ha messo a disposizione un numero per possibili informazioni sull'incidente, soprattutto per la condivisione di video che potrebbero aiutare a identificare il sospetto. (ANSA).