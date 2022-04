Spari nella metro a New York, è caccia all'uomo: uno vestito da dipendente della metro che indossa una maschera antigas

E’ caccia all’uomo a New York. La polizia sta cercando l’autore della sparatoria nella stazione della metropolitana a Brooklyn. L’uomo sarebbe alto un metro a 60 centimetri, vestito come un dipendente della metropolitana e con indosso una maschera antigas. Un testimone della sparatoria nella metropolitana di New York ha riferito che il sospetto è un uomo afroamericano alto circa un metro e 65 centimetri. Lo riporta il New York Post

Elicotteri stanno sorvolando sulla zona. L’area di Sunset Park, vicino alla metro è completamente bloccata e la polizia ha messo a disposizione un numero per possibili informazioni sull'incidente, soprattutto per la condivisione di video che potrebbero aiutare a identificare il sospetto.



Nella stazione della metropolitana di New York teatro di una sparatoria sono stati rivenuti anche diversi «dispositivi non esplosi». Sono almeno 13 le persone che sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco nella metropolitana di New York, alla stazione di Sunset Park a Brooklyn. Lo riportano i media locali citando le autorità.

L’incidente nella metropolitana di New York è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino nella stazione della metropolitana a Sunset park, fra la 36ma strada e la quarta avenue. Le immagini ritraggono il panico nella stazione, con persone insanguinate sulla banchi e i soccorsi in arrivo.

Il sospettato della sparatoria nella metropolitana di New York era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority. Lo riportano i media locali citando alcune fonti, secondo le quali il travestimento gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare.

Il sindaco di New York, Eric Adams, è stato informato dell’incidente nella metropolitana a Brooklyn e continua a seguire gli sviluppi. «Mentre raccogliamo informazioni, chiediamo ai residenti di tenersi alla larga dall’area per loro sicurezza e per facilitare le indagini», afferma il portavoce del sindaco.