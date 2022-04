Ucraina: Unicef, 1,5 milioni di bambini a rischio fame

(ANSA) - ROMA, 12 APR - In Ucraina, bambini, famiglie e comunità sono sotto attacco. Dei 3,2 milioni di bambini che si stima siano rimasti nelle loro case, quasi la metà potrebbe essere a rischio di non avere abbastanza cibo. Gli attacchi alle infrastrutture del sistema idrico e la mancanza di energia elettrica hanno lasciato circa 1,4 milioni di persone senza accesso all'acqua in Ucraina. Altri 4,6 milioni di persone hanno solo un accesso limitato. Lo fa sapere l'Unicef. Inoltre, Il 10 aprile, l'Ohchr aveva verificato 142 bambini uccisi e 229 feriti. E ancora: "circa 4,8 milioni dei 7,5 milioni di bambini ucraini sono stati sfollati dall'inizio della guerra", fa sapere Manuel Fontaine, direttore Programmi dell'Unicef. (ANSA).