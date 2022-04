Un operaio morto nel Milanese, uno grave in città

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Un 46enne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, 11 aprile, a Cusago, centro alle porte di Milano. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è caduto da un'altezza di circa 5 metri mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione sull'esterno della sede di un'impresa in viale Europa. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma l'uomo è morto sul colpo. I carabinieri e i tecnici dell'Ats stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. E' invece di questa mattina intorno alle 9 un incidente avvenuto in viale Monza a Milano. Un 28enne è rimasto travolto dal crollo del muro a cui stava lavorando in un seminterrato. Sul posto sono arrivati polizia locale, vigili del fuoco - che lo hanno estratto dalle macerie - e personale del 118 che lo ha stabilizzato prima di portarlo in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. (ANSA).