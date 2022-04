Il ministro Speranza: "La circolazione del virus è significativa, serve la mascherina "

«La pandemia non è finta e ci sono numeri di circolazione virale significativi, ma dobbiamo avere fiducia nella scienza. A oggi abbiamo il 91,44% che ha fatto la prima dose di vaccino, e il 90% che hanno completato il primo ciclo e 39 mln hanno fatto anche il richiamo. Inoltre, sta partendo in questi giorni anche il secondo booster per over80 e fragili. L’utilizzo delle mascherine inoltre è e resta essenziale. Se siamo in una fase diversa è grazie alla campagna di vaccinazione». Lo afferma il ministro della salute, Roberto Speranza, all’evento 'Sanità Pubblica e Privata:Come Ripartirè,organizzato da RCS Academy, Corriere della Sera.