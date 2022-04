Sparatoria centro Trieste: i 12 imputati patteggiano pena

(ANSA) - TRIESTE, 13 APR - I 12 imputati per la sparatoria in via Carducci dello scorso settembre hanno patteggiato la pena. Le due persone accusate di tentativo di omicidio, legate alla famiglia Islami, sono state condannate a 4 anni 8 mesi e 15 giorni, alle altre dieci, invece, accusate soltanto di lesioni gravi, sono state inflitte pene che variano da due anni e quattro mesi a due anni e sei mesi. Dopo una breve Camera di consiglio il Gup Luigi Dainotti ha accolto l'accordo trovato dal pm titolare delle indagini e le parti sulle pene da patteggiare. Le 12 persone sono coinvolte a vario titolo, nella sparatoria avvenuta la mattina del 4 settembre scorso nella centrale via Carducci nell'ambito di una nuova lite tra esponenti della famiglia Islami che si contrappone a quella dei Krasniqi in merito all'aggiudicazione di alcuni appalti edili. L'aggressione del 4 settembre, infatti, fu l'ennesimo episodio di violenza in una escalation di scontri tra le due famiglie. (ANSA).