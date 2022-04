Ucraina: minacce a Di Maio, indagate due persone

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Due persone sono indagate dalla Procura di Roma nell'indagine sulle minacce di morte e ingiurie ai danni del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, pubblicate nelle scorse settimane su canali Telegram, dopo sue dichiarazioni in sostegno del popolo ucraino. I carabinieri del Reparto Operativo della Capitale hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di un 46enne della provincia di Milano e a un 48enne della provincia di Siracusa, non appartenenti ad alcuna frangia estremista. I carabinieri della Sezione Indagini Telematiche del Nucleo Investigativo di Roma sono risaliti all'account dei due da cui sono state lanciate le minacce. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati i telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per inviare i messaggi minatori al Ministro. Sono tutt'ora in corso accertamenti tesi a identificare gli autori delle ulteriori minacce di morte pubblicate sui social network. (ANSA).