Ucraina: Unicef, per 3 mln bambini serve assistenza umanitaria

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Dopo sei settimane la guerra continua a essere un incubo per i bambini dell'Ucraina sia per quelli che sono fuggiti che per quelli che rimangono all'interno del paese. Dopo sei settimane, quasi 3 milioni di bambini in Ucraina hanno bisogno di assistenza umanitaria. Più di 4,5 milioni di persone, oltre il 90% delle quali sono donne e bambini, hanno attraversato i paesi vicini come rifugiati e l'OIM stima che 7,1 milioni di persone siano ora sfollati interni e che più del 50% delle famiglie sfollate abbiano bambini". Lo afferma il direttore dei programmi d'emergenza dell'Unicef Manuel Fontaine ricordando che le Nazioni Unite finora hanno verificato la morte di 142 bambini con quasi 230 feriti. (ANSA).