Zaky: selfie studente con la tessera dei Sentinelli

(ANSA) - MILANO, 13 APR - "Ti aspettiamo presto in Italia Sentinello onorario Patrick Zaky" scrive Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, postando sui social il selfie con la tessera dell'associazione fatto dallo studente egiziano dell'università di Bologna, uscito di prigione lo scorso dicembre dopo 22 mesi di detenzione e ancora sotto processo. "Ogni persona che decide di prendere la tessera della neonata Associazione dei Sentinelli - si legge nel post - è per noi motivo di orgoglio. Ma capirete bene che quando abbiamo ricevuto questa foto il nostro cuore si è messo a battere più forte. Non è stato facile poter consegnare quel piccolo pezzo di carta. Il viaggio Milano /Il Cairo è stato molto più complicato del previsto e c'ha permesso di capire ancora di più il clima che si respira intorno a un ragazzo vittima innocente di un regime". (ANSA).