Zelensky ribadisce, 'i russi usano bombe al fosforo'

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento video al Parlamento estone ha detto che la Russia sta usando bombe al fosforo, accusando Mosca di usare tattiche di terrore contro i civili ma senza fornire prove per sostenere l'affermazione. Lo riferisce il Guardian. Riferendosi poi ai presidenti polacco, lituano, lettone ed estone che oggi saranno a Kiev, Zelensky ha affermato che si tratta "un importante gesto di solidarietà e che le sanzioni sono necessarie per continuare a fare pressione sulla Russia". Ha anche aggiunto che è necessario trovare strumenti per evitare che Mosca deporti con la forza le persone dall'Ucraina. Quindi ha chiesto che l'Ucraina diventi un "paese candidato" all'Ue. (ANSA).