Cena Iftar 'ecumenica' con Casellati,Di Segni e mons. Paglia

(ANSA) - MILANO, 14 APR - E' stata una occasione di dialogo, di conoscenza reciproca e di pace l'Iftar, cioè la cena tradizionale che interrompe il digiuno diurno nel mese del Ramadan, organizzata ieri sera da Kamel Ghribi, il finanziere e filantropo tunisino, vicepresidente del gruppo San Donato oltre che presidente dell'European Corporate Council on Africa and the Middle East e di GKSD Investment Holding. Un momento a cui hanno partecipato rappresentanti delle tre principali religioni monoteiste: monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la vita, Riccardo Di Segni, Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, Nader Akkad, Imam del Centro Islamico Culturale d'Italia - Grande Moschea di Roma, Badri Madani, Imam della Moschea di Palermo. Religioni che hanno un'unica matrice e che il dialogo interreligioso cerca di unire. Un tema costante anche del pontificato di Papa Francesco, che infatti nel 2020 ha firmato l'Enciclica "Fratelli tutti", all'interno della quale il Pontefice si sofferma sulle religioni al servizio della fraternità del mondo. Oltre a loro, hanno partecipato all'appuntamento anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro della Salute Roberto Speranza, e il sottosegretario Pierpaolo Sileri, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo Gennaro Migliore, oltre a diversi ambasciatori rappresentanti dei Paesi Islamici di Nord Africa, Medio Oriente ed Asia accreditati in Italia. (ANSA).