Cremlino, Putin non ha mai rifiutato incontro con Zelensky

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Il presidente russo Vladimir Putin non ha mai rifiutato in linea di principio di tenere un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma un documento deve essere redatto prima che tale incontro possa essere organizzato". Lo ha detto oggi il portavoce presidenziale Dmitry Peskov citato dalla Tass. "Non c'è nessuna novità dettagliata riguardo a questa questione", ha detto a un briefing quotidiano. "Abbiamo già parlato di questo incontro dicendo che in linea di principio il presidente russo non l'ha mai rifiutato, ma alcune condizioni devono essere organizzate prima di questo incontro, cioè un testo del documento." (ANSA).