Quasi 600 conchiglie in valigia, multati turisti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 APR - Conchiglie, droga, abbigliamento e attrezzature da lavoro contraffatti sequestrati. È quanto hanno recuperato il militari della Guardia di finanza durante i controlli al porto e in aeroporto a Cagliari. In particolare i militari delle Fiamme gialle hanno multato una turista irlandese e una portoghese perché nascondevano nei bagagli ben 564 conchiglie prelevate dalle spiagge del Cagliaritano. Sempre all'aeroporto "Mameli" i Finanzieri hanno denunciato due turisti tunisini che nascondevano nelle valige 35 capi d'abbigliamento con marchi contraffatti, mentre atri tre viaggiatori sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di pochi grammi di marijuana e hascisc. Diversa la scoperta fatta durante una perquisizione a bordo di un'auto condotta da un 50enne appena sbarcata al porto commerciale. I militari hanno trovato e sequestrato 5 smerigliatrici e 8 motoseghe con marchi contraffatti. A bordo dell'auto c'erano anche adesivi con i marchi contraffatti e falsi certificati di garanzia. Il 50enne è stato denunciato. (ANSA).