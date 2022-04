Treviso, il pacemaker smette di funzionare, muore una 30enne: indagato il cardiologo

Un medico chirurgo dell’ospedale di Treviso è stato raggiunto da un avviso di garanzia in seguito al decesso di una donna di trent'anni alla quale, poche settimane prima, aveva sostituito un pacemaker. Ne dà notizia la stampa locale.

La giovane era stata trovata priva di vita nella sua abitazione dalla madre e la famiglia, in seguito all’accaduto, aveva presentato un esposto sulla base del quale la Procura della Repubblica di Treviso ha disposto la sospensione del funerale e l’esecuzione dell’autopsia. Il primo esame non avrebbe rilevato anomalie ma ora si attende l’esito di indagini più mirate sul tessuto cardiaco e sul pacemaker.