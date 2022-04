Ucraina: class action degli utenti russi dopo blocco Netflix

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Un gruppo di abbonati di Netflix in Russia ha lanciato una class action contro la decisione del colosso americano di sospendere i servizi nel Paese. Lo riporta Ria, agenzia locale che ha appreso la notizia direttamente dallo studio legale Chernyshov, Lukoyanov & Partners di Mosca, che ha accolto e formalizzato l'azione. Da circa un mese, Netflix ha interrotto lo streaming in territorio russo, obbligando gli utenti ad aggirare il blocco con strumenti come le vpn, software per computer, smartphone e tablet che 'mimano' la località di connessione da altre nazioni per superare le limitazioni. Lo studio che rappresenta la class action chiede 60 milioni di rubli per danni, pari a circa 685.000 euro. "La ragione della causa legale è la violazione dei diritti degli utenti russi, a causa del rifiuto unilaterale da parte di Netflix di fornire i suoi servizi in Russia" scrive la Russian Information Agency. A dicembre, il regolatore dei media russo, Roskomnadzor, aveva aggiunto Netflix al suo registro dei servizi audiovisivi; una mossa resa obbligatorio nel paese per qualsiasi app o sito diffonda materiale audio e video a più di 100.000 iscritti unici. A seguito di ciò, lo stesso regolatore ipotizzava la possibilità di inserire all'interno della programmazione di Netflix decine di canali di stato, in base ad una nuova legge in vigore da marzo. "Data la situazione attuale, non abbiamo in programma di aggiungere questi canali al nostro servizio" aveva affermato la società, scegliendo poi di interrompere la fruizione in tutta la Russia. (ANSA).